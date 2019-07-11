Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 14 комплектів медалей

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) у четвер, 11 липня, розіграють 14 комплектів нагород у чотирьох видах спорту.

У восьмий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у баскетболі, тхеквондо, легкій атлетиці та настільному тенісі, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікаційні змагання продовжать представники волейболу, водного поло, футболу, вітрильного спорту, стрільби з лука, художньої гімнастики і тенісу.

За сім днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 52 країн. В активі збірної України 1 золота, 1 срібна, 3 бронзові медалі і 20-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.

До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.

Медальний залік:

Японія - 22 ("золото"), 16 ("срібло"), 17 ("бронза")

США - 20, 15, 11

Китай - 18, 9, 0

Республіка Корея - 12, 10, 13

Росія - 11, 20, 28

Італія - ​​11, 10, 15

Мексика - 6, 6, 4

ПАР - 6, 4, 2

Китайський Тайбей - 5, 10, 6

Іран - 4, 2, 6

Франція - 3, 6, 6

Австралія - ​​3, 2, 3

Польща - 3, 0, 4

Бразилія - ​​2, 2, 8

Велика Британія - 2, 2, 4

Азербайджан - 2, 1, 1

Чехія - 2, 1, 1

Казахстан - 1, 4, 1

Туреччина - 1, 2, 4

Україна - 1, 1, 2

Індія - 1, 1, 2

Словаччина - 1, 1, 2

Австрія - 1, 1, 0

Таїланд - 1, 0, 3

Литва - 1, 0, 2

Молдова - 1, 0, 2

Вірменія - 1, 0, 1

Кіпр - 1, 0, 1

Болгарія - 1, 0, 0

Нова Зеландія - 1, 0, 0

Швеція - 1, 0, 0

Німеччина - 0, 7, 5

Білорусь - 0, 1, 1

Фінляндія - 0, 1, 1

Грузія - 0, 1, 1

Голландія - 0, 1, 1

Монголія - ​​0, 1, 1

Португалія - 0, 1, 1

Уганда - 0, 1, 1

Бельгія - 0, 1, 0

Єгипет - 0, 1, 0

Швейцарія - 0, 1, 0

Узбекистан - 0, 0, 4

Румунія - 0, 0, 3

Канада - 0, 0, 2

Чилі - 0, 0, 1

Ізраїль - 0, 0, 1

Угорщина - 0, 0, 1

КНДР - 0, 0, 1

Індонезія - 0, 0, 1

Норвегія - 0, 0, 1

Іспанія - 0, 0, 1.