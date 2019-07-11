Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 14 комплектів медалей
У восьмий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у баскетболі, тхеквондо, легкій атлетиці та настільному тенісі, повідомляє Укрінформ.
Кваліфікаційні змагання продовжать представники волейболу, водного поло, футболу, вітрильного спорту, стрільби з лука, художньої гімнастики і тенісу.
За сім днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 52 країн. В активі збірної України 1 золота, 1 срібна, 3 бронзові медалі і 20-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.
До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.
Медальний залік:
Японія - 22 ("золото"), 16 ("срібло"), 17 ("бронза")
США - 20, 15, 11
Китай - 18, 9, 0
Республіка Корея - 12, 10, 13
Росія - 11, 20, 28
Італія - 11, 10, 15
Мексика - 6, 6, 4
ПАР - 6, 4, 2
Китайський Тайбей - 5, 10, 6
Іран - 4, 2, 6
Франція - 3, 6, 6
Австралія - 3, 2, 3
Польща - 3, 0, 4
Бразилія - 2, 2, 8
Велика Британія - 2, 2, 4
Азербайджан - 2, 1, 1
Чехія - 2, 1, 1
Казахстан - 1, 4, 1
Туреччина - 1, 2, 4
Україна - 1, 1, 2
Індія - 1, 1, 2
Словаччина - 1, 1, 2
Австрія - 1, 1, 0
Таїланд - 1, 0, 3
Литва - 1, 0, 2
Молдова - 1, 0, 2
Вірменія - 1, 0, 1
Кіпр - 1, 0, 1
Болгарія - 1, 0, 0
Нова Зеландія - 1, 0, 0
Швеція - 1, 0, 0
Німеччина - 0, 7, 5
Білорусь - 0, 1, 1
Фінляндія - 0, 1, 1
Грузія - 0, 1, 1
Голландія - 0, 1, 1
Монголія - 0, 1, 1
Португалія - 0, 1, 1
Уганда - 0, 1, 1
Бельгія - 0, 1, 0
Єгипет - 0, 1, 0
Швейцарія - 0, 1, 0
Узбекистан - 0, 0, 4
Румунія - 0, 0, 3
Канада - 0, 0, 2
Чилі - 0, 0, 1
Ізраїль - 0, 0, 1
Угорщина - 0, 0, 1
КНДР - 0, 0, 1
Індонезія - 0, 0, 1
Норвегія - 0, 0, 1
Іспанія - 0, 0, 1.