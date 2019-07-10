На Закарпатті проведуть ще одну регату - на річці Боржава

14 липня в селі Довге відбудеться перша Боржавська регата, На змагання запрошують усіх охочих, бажано з оригінальними плавзасобами.

Про це повідомляють в Управлінні туризму та курортів ДЕПТ Закарпатської ОДА.

“Цьогоріч не тільки в Ужгороді відбудеться Регата. Досвід ужгородських колег перейняли активісти з Іршавщини, які організовують «Боржавську регату». Відбудеться ця подія 14 липня у с. Довге”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Боржавська Регата планується як веселий атракційний захід – до участі запрошуються будь-які немоторні плавальні засоби: човни, надувні човни, плоти, конструкції з пінопласту і т.д. Вітаються саморобні конструкції, з оригінальними декором та костюмами учасників. Судно обов’язково повинно бути облаштоване мінімум одним рятувальний кругом або жилетом.

Команди формуватимуть від 1–ї особи і більше, вік необмежений, неповнолітні в команді супроводжуються дорослими.

Стартуватиме регата вище центрального мосту в селі Довге о 16:00.

Після завершення запливу, учасниками Регати буде підписано меморандум та створено так званий «Боржавський флот». На святі також обіцяють різноманітні конкурси, змагання, кулінарні майстер класи, розваги для дітей та аквагрим.

Як повідомлялося, цьогоріч традиційна Ужгородська Регата відбудеться у неділю, 28 липня.

Фото: mukachevo.net