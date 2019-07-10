Екс-перша “ракетка” України Долгополов планує повернутися до змагань 2020 року

Екс-перша "ракетка" України Олександр Долгополов повідомив, що успішно переніс другу операцію на кисті.

Олександр Долгополов у своєму Instagram, зокрема, зазначив, що операція пройшла успішно, кисть виглядає добре, і він сподівається повернутися до змагань 2020 року.

"Ми знайшли, що хотіли, і кисть виглядає добре. По ідеї цього втручання має вистачити, щоб відновитися і почати грати. Так що чекайте новин. Якщо все буде добре, то планую почати сезон 2020 року", - зазначив тенісист у підпису до фото.

Нагадаємо, 30-річний український тенісист Олександр Долгополов минулого року був змушений вдатися до хірургічного втручання через травму кисті.

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Востаннє він брав участь в ATP-туре в травні 2018 року на “Мастерсі” в Римі (Італія).

Фото: БТУ