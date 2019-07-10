"Реал" офіційно представив свого нового захисника Едера Мілітао

Мадридський футбольний клуб “Реал” представив свого новачка Едера Мілітао.

Офіційна презентація 21-річного бразильського захисника відбулася 10 липня на домашньому стадіоні мадридського клубу “Сантьяго Бернабеу”. Про це повідомляє пресслужба ФК “Реал”.

“Ми раді, що отримали одного з найкращих захисників світового футболу. Людину, яка нещодавно виграла Кубок Америки у складі збірної своєї країни”, - сказав президент "Реала" Флорентіно Перес під час презентації футболіста.

Відео з місця події:

Едер Мілітао підписав із “Реалом” контракт до 30 червня 2025 року.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що трансфер обійшовся мадридському клубу в 50 млн євро.