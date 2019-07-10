Квитки на перший домашній матч “Зорі” в Лізі Європи коштуватимуть від 30 грн

Квитки на перший домашній матч луганського футбольного клубу “Зоря” в другому раунді кваліфікації Ліги Європи надійдуть у продаж 19 липня.

Поєдинок відбудеться 1 серпня у Запоріжжі на “Славутич-Арені”, а ціна на квитки стартує від 30 грн. Про це повідомляє пресслужба ФК “Зоря”.

Матч відбудеться із переможцем пари “Будучность” (Чорногорія) - “Нарва” (Естонія) і розпочнеться о 19.00. Ігри між цими командами відбудуться 11 і 18 липня.

Нагадаємо, футболісти луганського клубу "Зоря" наразі проводять навчально-тренувальний збір у Словенії, який триватиме до 12 липня. 8 липня луганські футболісти провели спаринг із хорватським “Осієком”, якому програли з рахунком 1:4.

Фото: zasport.zp.ua