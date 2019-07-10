Український футбольний арбітр Микола Балакін працює на матчах Універсіади-2019

Український арбітр Микола Балакін бере активну участь у футбольному турнірі Всесвітньої універсіади, яка проходить в Неаполі (Італія).

Микола Балакін відпрацював вже на трьох футбольних поєдинках студентських збірних. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Український арбітр працював у якості головного рефері на матчі групи А Південна Корея — Уругвай (2:1). Також Балакін двічі виконував обов’язки четвертого арбітра: у поєдинку групи С Бразилія — Франція (1:1) та Мексика — ПАР (3:1) у матчі плей-офф за 9 — 12 місця.

Нагадаємо, студентська збірна України з футболу програла в 1/4 фіналу Універсіади-2019 збірній Бразилії і тепер готується до двох поєдинків у рамках мікротурніру за 5 — 8 місця, перший з яких відбудеться 11 липня.