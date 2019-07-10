Мюнхенська "Баварія" розглядає варіант із поверненням Манджукича - ЗМІ
Укрінформ
Нападник італійського футбольного клубу “Ювентус” із Туріна Маріо Манджукич може продовжити свою кар'єру в складі мюнхенської “Баварії”.
Керівництво німецького клубу розглядає варіант із Манджукичем, який може підмінити Роберта Левандовського або стати додатковим гравцем на фланзі атаки. Про це повідомляє Footballua.tv.
Раніше Маріо Манджукич грав у складі “Баварії” 2012 - 2014 років.
Минулого сезону 33-річний хорватський футболіст зіграв у 33 матчах за “Ювентус”, в яких відзначився 10 забитими м’ячами.
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