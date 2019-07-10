Форвард "Шахтаря" Кулач перейшов в оренду до угорського клубу "Гонвед"

Форвард донецького футбольного клубу “Шахтар” Владислав Кулач наступний сезон проведе в оренді в угорському клубі “Гонвед”.

Угода 26-річного футболіста з угорським клубом розрахована до кінця сезону-2019/20. Про це повідомив його агент Вадим Шаблій в Instagram.

“Нападник Владислав Кулач наступний сезон проведе в “Гонведі” на правах оренди. Думаю, що для Влада потрібен новий виклик у кар'єрі. “Гонвед” - це одна з кращих команд Угорщини, клуб боротиметься за медалі чемпіонату, виступатиме в єврокубках”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулий сезон Владислав Кулач провів в оренді в полтавській “Ворсклі” та “Олександрії”.

Фото: honvedfc.hu