Сильний туман завадив “Маріуполю” дограти контрольний матч проти “Даріки Спор”

Сьогоді в Картепе футболісти азовського клубу “Маріуполь” запланували два спаринги, перший з яких закінчився достроково і тривав лише 70 хвилин.

Поєдинок “Маріуполь” - “Даріка Спор” (Туреччина) завершився з рахунком 2:1. Голами відзначилися: Кащук, 14 (1:0); Озтюрк 40 (1:1); Егрі 54-авт (2:1). Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”. На 70-й хвилині через сильний туман гра була припинена. Нагадаємо, що свою першу зустріч з “Даріка Спор” на зборі в Туреччині маріупольці виграли з рахунком 6:0. Читайте також: Футболісти "Маріуполя" проведуть 2 спаринги на завершення турецького збору Увечері суперником азовців стане команда “Коломбе” з Камеруну. Контрольний матч розпочнеться о 17.00.