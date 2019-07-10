Українець Ерік Ваншельбойм вийшов до 2 раунду парної сітки юніорського Вімблдона

Представник України Ерік Ваншельбойм виграв стартовий матч парного розряду юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

У середу 17-річний українець разом з Ендрю Полсоном з Чехії обіграв дует Кевін Шахуд (Швеція)/Фуонг Ван Нгуен (В'єтнам) - 6:1, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала лише 47 хвилин.

У другому раунді Ерік та Кевін зіграють з переможцями поєдинку Мартін Дамм/ Тобі Алекс Кодат (обидва - США) - Роман Андрес Бурручага (Аргентина)/Натан Родрігеш (Бразилія).