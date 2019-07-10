Тренер воротарів луганської "Зорі" прийняв рішення залишити клуб

Тренер воротарів луганського футбольного клубу “Зоря” Олександр Ногін після 12 років роботи в структурі клубу вирішив залишити команду.

Олександр Ногін у своєму прощальному інтерв’ю клубній пресі, зокрема, зазначив, що рішення залишити клуб було його особистим.

“Залишити “Зорю” було моїм особистим рішенням. Відповідальність за не найкращий минулий сезон лежить не лише на колишньому головному тренері, а й на його тренерському штабі. Відповідальність незримим оком поширюється на весь колектив. Всі ми відповідали за виконання чи невиконання завдання.

Я обов'язково дивитимуся ігри “Зорі”. Бажаю команді тільки добра і прогресу. Ці 12 років я запам'ятаю на все життя.

Наостанок хочу зробити побажання вболівальникам. Справжні вболівальники люблять свою команду і приходять на стадіон або дивляться нас по телевізору. Спасибі, що підтримували нас в складні моменти, з розумінням ставилися, коли не йшла гра, раділи, коли все складалося вдало. Команда без вболівальників так само, як і стадіон без команди”, - сказав Ногін.

Нагадаємо, футболісти луганського клубу "Зоря" наразі проводять навчально-тренувальний збір у Словенії, який триватиме до 12 липня.