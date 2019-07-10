Баскетболіст збірної України Петров: Вийшли у фінал Універсіади завдяки командній грі

Один з лідерів студентської збірної України В’ячеслав Петров прокоментував перемогу команди над збірною Австралії (82:80) та вихід нашої команди у фінал Універсіади-2019.

Він зазначив, що головний чинник успіху - команда гра, повідомляє прес-служба ФБУ.

"У другій половині зустрічі ми зібралися в емоційному плані. Додали енергії та емоцій, почали більш жорстко грати у захисті та нападі. Наші снайпери реалізовували важливі кидки, ми набрали очки з-під кільця, влучали штрафні. Запорука успіху в тому, що ми команда - за будь-якої ситуаціїї і за будь-якого результату на табло", - заявив український баскетболіст.

Фінальний матч збірна України зіграє в четвер, 11 липня, проти команди США. Початок матчу о 21.00.