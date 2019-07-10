Циганков на зборі в Австрії приступив до бігової роботи після мікропошкодження

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Віктор Циганков поступово відновлюється після мікропошкодження, отриманого на старті тренувального збору в Австрії.

З 9 липня Віктор Циганков приступив до бігової роботи. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

До кінця збору півзахисник динамівців продовжить працювати разом із фізіотерапевтом по розробленому плану тренувань під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що на старті тренувального збору “Динамо” в Австрії після серії проведених тестів медичне обстеження виявило у 21-річного футболіста мікропошкодження. Циганков працював за індивідуальною програмою.