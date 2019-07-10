Футболісти "Маріуполя" проведуть 2 спаринги на завершення турецького збору
Укрінформ
Сьогодні футболісти азовського клубу “Маріуполь” проведуть два спаринги на завершення тренувального збору в Картепе (Туреччина).
Перший поєдинок 10 липня маріупольська команда проведе проти “Даріки Спор” (Туреччина). Він розпочався об 11.00, повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.
Увечері суперником азовців стане команда “Коломбі” з Камеруну. Контрольний матч розпочнеться о 17.00.
Обидві гри пройдуть в Картепе на полях готельного комплексу Green Park.
Нагадаємо, що свою першу зустріч з “Даріка Спор” на зборі в Туреччині маріупольці виграли з рахунком 6:0.