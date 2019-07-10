Футболісти

Футболісти "Маріуполя" проведуть 2 спаринги на завершення турецького збору

Укрінформ
Сьогодні футболісти азовського клубу “Маріуполь” проведуть два спаринги на завершення тренувального збору в Картепе (Туреччина).

Перший поєдинок 10 липня маріупольська команда проведе проти “Даріки Спор” (Туреччина). Він розпочався об 11.00, повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

Увечері суперником азовців стане команда “Коломбі” з Камеруну. Контрольний матч розпочнеться о 17.00.

Обидві гри пройдуть в Картепе на полях готельного комплексу Green Park.

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Нагадаємо, що свою першу зустріч з “Даріка Спор” на зборі в Туреччині маріупольці виграли з рахунком 6:0.

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