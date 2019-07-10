Лука Зідан підписав річний орендний контракт із "Расінгом"

Мадридський футбольний клуб “Реал” і клуб “Расінг” з іспанського міста Сантандер домовилися про оренду воротаря Луки Зідана.

Воротар “Реала” Лука Зідан підписав орендну угоду з “Расінгом” до 30 червня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ФК “Расінг”.

9 липня новоспечений гравець “Расінга” 21-річний син головного тренера “Реала” Зінедіна Зідана провів перше тренування з новою командою.

“Расінг” за підсумками минулого року піднявся у класі й в сезоні-2019/20 виступатиме в іспанській Сегунді.

Таким чином, у “Реалі” залишаються воротарі Тібо Куртуа, Андрій Лунін і Кейлор Навас, якого клуб намагається продати. Якщо це вдасться, то наступного сезону українець матиме можливість стати другим воротарем у "Реалі".

9 липня о 14.30 за мадридським часом футболісти та тренерський штаб “Реала” вирушили до канадського Монреаля. Разом із партнерами до Канади вирушив і воротар збірної України Андрій Лунін.