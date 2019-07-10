Понад 250 дітей з України змагаються на Парафіаді у Варшаві

Понад 1,5 тисячі дітей віком від 8 до 18-ти років, зокрема, понад 250 дітей з України, беруть участь у найбільшому культурно-спортивному заході в Європі – щорічна міжнародна Парафіада дітей та молоді.

Цей захід, що поєднує елементи Олімпіади з християнським вченням, відбувається з 8 по 13 липня у Варшаві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Парафіада – це тижневе свято спорту, культури і віри, ці три елементи для нас дуже важливі, оскільки парафіальний рух спирається на Тріаду – стадіон, театр і святиню”, - зазначив один з організаторів щорічного заходу, священник Яцек Волян.

За його словами, діти та молодь на Парафіаді беруть участь у спортивних змаганнях з 13-ти дисциплін, а також у культурних (вокальні конкурси, театральні постановки, екскурсії) та релігійних подіях.

Волян поінформував, що на цьогорічних захід приїхало 53 команди з-за кордону та 27 – з Польщі.

“З України ми маємо групу понад 250-ти учасників, зокрема з Луцька, Дрогобича, Долини та інших міст”, - зауважив він.

Міжнародна Парафіада дітей та молоді / Фото: Юрій Банахевич. Укрінформ

Одна з організаторів Парафіади Божена Стецкевич повідомила, що на захід приїжджають здебільшого діти з Польщі, України, Білорусі, Росії, Литви та Латвії.

“Відбувається багато турнірів – шахмати, шашки, баскетбол, футбол. Все триває тиждень”, - констатувала Стецкевич.

Вона підкреслила, що це найбільший спортивний захід для дітей в Європі.

Софія Боднар з Коростишіва на Житомирщині повідомила агентству, що вона вже уп’яте приїжджає на Парафіаду і планує це робити й надалі.

“Тут можна себе реалізовувати у будь-якому напрямку, а також пізнавати нових людей, їхні звичаї, культуру та погляди”, - наголосила вона.

Парафіада проводиться у Варшаві за підтримки Сенату Польщі під патронатом президента країни для дітей з різних країн, які мають польське походження.