У Вінниці відбудеться чемпіонат України з авіамодельного спорту

У Вінниці в суботу відбудеться чемпіонат України з авіамодельного спорту у класі радіокерованих моделей «копії» та «напівкопії».

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю Вінницької міської ради.

«13 липня у Вінниці пройде чемпіонат України з авіамодельного спорту у класі радіокерованих моделей «копії» та «напівкопії». Вперше відбудеться чемпіонат України авіамоделей у класі надважких реактивних копій літаків. Також у програмі – запуск ракет з системою самознищення», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, на завершення чемпіонату та змагань організатори підготували для всіх бажаючих «Пілот паті».

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Окрім того, у межах заходу, який проходитиме на території старого аеропорту поблизу Вінниці, відбудеться авіашоу, в програмі - політ квадрокоптерів із прапором України.

До місця проведення авіашоу можна буде дістатись громадським транспортом (автобус №19 Вишенька – Вінницькі хутори).