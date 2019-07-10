Ярмолов виграв ЧС з шахів серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату

Спортсмен з Маріуполя Ігорь Ярмолов вп'яте став чемпіоном світу з шахів серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату.

Про це 9 липня повідомили в Маріупольській міській раді.

«Сьогодні на залізничному вокзалі Маріуполя зустрічали п'ятикратного чемпіона світу з шахів Ігоря Ярмолова. Він був явним фаворитом чемпіонату в Словаччині серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Маріуполець повернувся додому з черговою перемогою», - йдеться у повідомленні.

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За словами дружини шахіста Галини Ярмолової, для нього це 19 чемпіонат, і він відчував велику відповідальність щодо захисту свого титулу. Цю перемогу маріуполець присвятив своїм батькам, які завжди підтримували його прагнення стати кращим.