Українка Дарина Снігур пройшла британку у 2 раунді юніорського Вімблдона

17-пічна киянка Дарина Снігур подолаа у вівторок друге коло юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

Українка упевнено перемогла британку Ерін Річардсон з Великої Британії - 6:0, 6:1, повідомляє Укрінформ. Суперниці провели на корті 43 хвилини. У третьому колі змагань опоненткою Дарини стала американка Робін Монтгомері. Читайте також: Українець Білобородько пройшов до 3 раунду юніорського Вімблдона До третього раунду юніорського Вімблдона також пройшов сьогодні уродженець Сєвєродонецька Ілля Білобородько, який за 1 годину 54 хвилини здолав супротив британця Джеймса Сторі - 6:4, 5:7, 6:4. Наступним суперником Іллі буде іспанець Ніколас Альварес Варона.