Українка Дарина Снігур пройшла британку у 2 раунді юніорського Вімблдона
Укрінформ
17-пічна киянка Дарина Снігур подолаа у вівторок друге коло юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.
Українка упевнено перемогла британку Ерін Річардсон з Великої Британії - 6:0, 6:1, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 43 хвилини.
У третьому колі змагань опоненткою Дарини стала американка Робін Монтгомері.
До третього раунду юніорського Вімблдона також пройшов сьогодні уродженець Сєвєродонецька Ілля Білобородько, який за 1 годину 54 хвилини здолав супротив британця Джеймса Сторі - 6:4, 5:7, 6:4. Наступним суперником Іллі буде іспанець Ніколас Альварес Варона.