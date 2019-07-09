Українець Білобородько пройшов до 3 раунду юніорського Вімблдона

18-річний уродженець Сєвєродонецька Ілля Білобородько подолав у вівторок друге коло юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

Українець переміг британця Джеймса Сторі - 6:4, 5:7, 6:4, повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 54 хвилини. У третьому раунді суперником Іллі буде іспанець Ніколас Альварес Варона. Читайте також: Поєдинок із Мартич у Лондоні вимагав великих фізичних сил - Світоліна У другому раунді юнацького Вімблдона сьогодні також зіграє киянка Дарина Снігур, яка зустрінеться з британкою Ерін Річардсон.