Українець Білобородько пройшов до 3 раунду юніорського Вімблдона

Українець Білобородько пройшов до 3 раунду юніорського Вімблдона

Укрінформ
18-річний уродженець Сєвєродонецька Ілля Білобородько подолав у вівторок друге коло юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

Українець переміг британця Джеймса Сторі - 6:4, 5:7, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 54 хвилини.

У третьому раунді суперником Іллі буде іспанець Ніколас Альварес Варона.

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У другому раунді юнацького Вімблдона сьогодні також зіграє киянка Дарина Снігур, яка зустрінеться з британкою Ерін Річардсон.

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