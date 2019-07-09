"Барселона" планує виплатити клаусулу Грізманна протягом 2-3 днів - ЗМІ

Каталонський футбольний клуб “Барселона” збирається оформити трансфер французького форварда іспанського “Атлетико” вже найближчим часом.

“Барселона” планує виплатити клаусулу Антуана Грізманна протягом наступних 2-3 днів. Каталонці хочуть якомога швидше оформити трансфер, оскільки вже в неділю, 14 липня, починають підготовку до нового сезону. Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією Sport, сума відступних за розрив контракту з “Атлетико” становить 120 млн євро.

Днями Антуан Грізманн заявив, що не має наміру більше тренуватися з “Атлетико”, а також повідомив керівництву мадридського клубу, що сам виплатить клаусулу в розмірі 120 млн євро за розрив контракту заради переходу до “Барселони”.

Минулого сезону Грізманн взяв участь у 48 матчах за “Атлетико”, забив 21 м’яч і зробив 10 результативних передач.

"Барселона" за підсумками сезону виграла Ла Лігу, “Атлетико” фінішував на другій позиції в чемпіонаті Іспанії.

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