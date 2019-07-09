Збірна України з боксу подарувала інвентар одеській спортивній школі

Боксерська збірна України подарувала інвентар для занять боксом Одеській ДЮСШ №8.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України у Facebook.

“Найкраща боксерська збірна Європи за підсумками Європейських ігор у Мінську подарувала боксерський інвентар Одеській ДЮСШ 8 та надихнула своїм прикладом юних вихованців на заняття спортом”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що саме в ці дні українські боксери Микола Буценко, Євген Барабанов, Олександр Хижняк та Віктор Вихрист перебувають в Одесі. На запрошення президента Одеської обласної Федерації боксу Халіда Мусаєва наші чемпіони стали почесними гостями на 23-му міжнародному турнірі класу “А” пам’яті Семена Трестіна.

Як повідомлялося, 9 липня в Одесі стартує 23-й міжнародний турнір із боксу серед чоловіків, присвячений пам’яті майстра спорту міжнародного класу Семена Трестіна. Турнір пройде в Одесі 9 — 14 липня. Участь у цьогорічному розіграші змагань візьмуть понад 100 учасників із 16 країн світу: України, Білорусі, Бахрейну, Румунії, Куби, Угорщини, Казахстану, Йорданії, Азербайджану, Ізраїлю, Молдови, Ірландії, Вірменії, Сенегалу.

Фото: fbu.org.ua