Лунін із “Реалом” вирушив до Канади у передсезонне турне

Український воротар Андрій Лунін у складі мадридського футбольного клубу “Реал” вирушив у передсезонне турне.

9 липня о 14.30 за мадридським часом футболісти та тренерський штаб “Реала” вирушили до канадського Монреаля. Разом із партнерами до Канади вирушив і воротар збірної України Андрій Лунін. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Підопічні Зінедіна Зідана зібралися на своїй базі вчора, аби провести низку медичних тестів, а вже сьогодні розпочалося їхнє заокеанське турне.

До 18 липня команда перебуватиме в Канаді, після чого перебереться до США, де у “Реала” заплановано одразу три контрольні матчі в рамках Міжнародного кубка чемпіонів — проти “Баварії”, “Арсенала” та “Атлетико”.