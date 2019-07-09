Житомир отримає 30 млн грн субвенції з держбюджету на будівництво плацу спорту
Укрінформ
Житомир отримає 30 млн грн субвенції з державного бюджету на будівництво палацу спорту, для якого вже розробили проєктно-кошторисну документацію.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.
«Згідно цього розподілу наше місто має отримати 30 мільйонів гривень на будівництво палацу спорту, який планують побудувати на Старому бульварі поряд з міським парком із можливістю проводити різні змагання, а також концерти та виставки», - зауважив начальник міського управління капітального будівництва В’ячеслав Глазунов.
Майбутній палац спорту розрахований на 3000 місць.
Загалом Кабінет міністрів затвердив розподіл обсягу субвенції з державного бюджету на будівництво палаців спорту у 5 містах, серед яких і Житомир.