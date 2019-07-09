“ПСЖ” готовий продати Неймара влітку — спортдиректор

Спортивний директор французького футбольного клубу “ПСЖ” Леонардо допускає можливість переходу 27-річного бразильського форварда Неймара влітку до іншого клубу.

"Неймар може піти, якщо він знайде клуб, готовий зробити нам пропозицію, яка влаштує всі сторони. Ми провели переговори з “Барселоною”, але не отримали жодних пропозицій", - цитує Леонардо Football.ua.

Раніше повідомлялося, що “ПСЖ” покарає Неймара за те, що він не з'явився на тренування. Пізніше батько футболіста повідомив, що Неймар прибуде до розташування клубу 15 липня, і про це “ПСЖ” було відомо.

Минулого сезону 27-річний бразильський форвард провів 28 поєдинків за “ПСЖ”, в яких забив 23 м’ячі та зробив 13 результативних передач.

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