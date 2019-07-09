Михайлюк і Санон взяли участь у чергових матчах Літньої ліги НБА

Українські баскетболісти Святослав Михайлюк та Іссуф Санон зіграли чергові матчі в Літній лізі НБА.

“Детройт”, за який виступає Святослав Михайлюк, переміг “Індіану”, а “Вашингтон” Юссуфа Санона поступився “Брукліну”. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Поєдинок “Детройт” - “Вашингтон” закінчився з рахунком 102:84 (16:18, 30:17, 26:25, 30:24), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому 24 хвилини. За цей час український баскетболіст набрав 10 очок (1/1 двоочкових, 2/6 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 2 підбирання, 6 передач, 1 перехоплення, 4 втрати та 4 фоли.

Відео ігрового епізоду за участю Михайлюка:

Svi Mykhailiuk THREADS THE NEEDLE! 😮



IND/DET on ESPNU pic.twitter.com/rkovssVT9M — NBA (@NBA) 8 липня 2019 р.

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“Вашингтон” поступився “Брукліну” з рахунком 85:88 (17:19, 23:14, 22:34, 23:21). Іссуф Санон провів на майданчику 13 хвилин, за які набрав 2 очки (1/3 двоочкових, 0/1 триочкових), зробив 2 підбирання, 1 втрату при 4 фолах.