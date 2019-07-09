Воротар "Реала" Люка Зідан наступний сезон проведе в оренді в “Расінгу”

Мадридський футбольний клуб “Реал” віддасть свого голкіпера Луку Зідана в оренду “Расінгу” - іспанському клубу другого дивізіону.

Таким чином, Лука Зідан не братиме участь у тренувальному зборі підопічних свого батька, який пройде в Канаді. Про це повідомляє Marca.

“Расінг” за підсумками минулого року піднявся у класі й в сезоні-2019/20 виступатиме в іспанській Сегунді.

Видання зазначає, що саме Зінедін Зідан рекомендував своєму сину північне місто після того, як нещодавно провів там час на відпочинку. Оренда розрахована на 1 рік, але поки це ще не підтверджено. Після цього "Реал" продовжить контракт із Люком, який розрахований до червня 2020 року.

Таким чином, у “Реалі” залишаються воротарі Тібо Куртуа, Андрій Лунін і Кейлор Навас, якого клуб намагається продати. Якщо це вдасться, то наступного сезону українець матиме можливість стати другим воротарем в "Реалі".