Малиновський прокоментував свою відсутність на нідерландському зборі “Генка”

Півзахисник національної збірної України з футболу Руслан Малиновський, який виступає за бельгійський “Генк”, прокоментував свою відсутність на нідерландському зборі команди.

Руслану Малиновському, зокрема, не сподобалася заява тренера, який сказав, що залишив 26-річного українського півзахисника вдома, оскільки той не знаходиться в "оптимальному психічному стані".

"Вони не стримують своє слово і спотворюють мої заяви. Це було моє рішення не їхати на збір. Я сказав про це тренеру чесно, тому що не хочу заважати створенню його нової команди. Це як знак поваги до нього і до “Генка”. Я багато можу сказати, але вважаю за краще не робити цього через поваги до моїх товаришів по команді, прихильників і клубу. Але мені це не подобається.

Повірте, це не моя вина. Моя дружина вагітна, і я боюся за неї. Вся ця ситуація змушує її нервувати. Поки мій агент веде переговори з “Генком”, я не хочу говорити нічого іншого. Я сподіваюся, що “Генк” більше не виставлятиме мене у поганому світлі, і я зможу залишити клуб як друг”, - цитує Малиновського Nieuwsblad.

Як повідомлялося, 8 липня футболісти бельгійського клубу “Генк” прибули на тренувальний збір до Нідерландів, але без українського півзахисника Руслана Малиновського. Швидше за все, це пов’язано з тим галасом, що зчинився навколо можливого трансферу Малиновського, який ЗМІ пов'язують із італійською "Сампдорією".

Фото: Jeffrey Gaens