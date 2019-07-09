Малиновський не вирушив із "Генком" на тренувальний збір у Нідерландах

8 липня футболісти бельгійського клубу “Генк” прибули на тренувальний збір до Нідерландів, але без українського півзахисника Руслана Малиновського.

Півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський, який виступає за “Генк”, залишився в Бельгії й вже пропустив один контрольний матч своєї команди. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Швидше за все, це пов’язано з тим галасом, що зчинився навколо можливого трансферу Малиновського, який ЗМІ пов'язують із італійською "Сампдорією".

Перший контрольний поєдинок у рамках підготовки до сезону-2019/20 “Генк” провів 3 липня проти земляків. Офіційний же сезон для чинного чемпіона країни розпочнеться 20 липня матчем за Суперкубок Бельгії з володарем національного Кубка-2018/19 “Мехеленом”.