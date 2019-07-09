Чемпіонка Євроігор-2019 Бачинська нагороджена знаком “Гордість Тернопілля”

У Тернополі відзначили чемпіонку ІІ Європейських ігор гімнастку Анастасію Бачинську.

За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту України, піднесення міжнародного престижу нашої держави Анастасію Бачинську було нагороджено почесною відзнакою Тернопільської обласної державної адміністрації – нагрудним знаком “Гордість Тернопілля” та подарунками. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Від Тернопільського обласного відділення НОК України перший заступник голови осередку Віталій Ігнатенко вручив спортсменці грошову премію.

Нагадаємо, представниця Тернопільщини Анастасія Бачинська виборола медаль найвищого ґатунку у вільних вправах (спортивна гімнастика) на ІІ Європейських іграх, що проходили в Мінську (Білорусь) 21 — 30 червня.

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Здобувши “золото” Євроігор-2019, Анастасія Бачинська також виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.

У найближчих планах гімнастки - вдало виступити на чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні, і вибороти ліцензію на Олімпійські ігри.