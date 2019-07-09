Леся Цуренко знялася з турніру WTA International у Лозанні

Українська тенісистка Леся Цуренко не виступатиме на ґрунтовому турнірі в Лозанні.

Леся Цуренко знялася з турніру WTA серії International із призовим фондом 226 тис. 750 доларів, який проходитиме в Лозанні (Швейцарія) 15 - 21 липня. Про це повідомляє БТУ.

Минулого тижня друга "ракетка" України Леся Цуренко у парі з білорускою Олександрою Соснович не змогла завершити поєдинок 2-го раунду парного розряду Вімблдонського тенісного турніру (Велика Британія) із призовим фондом 2 млн 292 тис фунтів. Під час матчу тенісистки скористалися медичною паузою, а потім відмовилися від продовження боротьби.

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Наступними змаганнями, де заявлена Леся Цуренко, є турнір у Вашингтоні, який пройде на хардових кортах і стартує 29 липня.

Фото: Jimmie48 Photography