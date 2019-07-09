Вімблдон: Надія Кіченок продовжує виступ у міксті

Українсько-пакистанський дует Надія Кіченок - Айсам-уль-Хак Куреші вийшли до третього кола змішаного розряду Вімблдонського тенісного турніру серії Grand Slam в Лондоні (Велика Британія) з призовим фондом £430 тис.

У другому раунді змагань Кіченок і Куреши обіграли посіяний під 10-м номером словенсько-новозеландський тандем Катаріна Среботнік - Майкл Вінус - 6:4, 7:6 (11:9), повідомляє Укрінформ.

За путівку до чвертьфіналу турніру Кіченок і Куреши зійдуться з посіяним під 5-м номером дуетом Квета Пешке (Чехія) / Веслі Коольхоф (Голландія).

Вімблдонський турнір завершиться 13 липня.