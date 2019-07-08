“Зоря” програла 1:4 у товариському матчі з “Осієком”

“Зоря” програла 1:4 у товариському матчі з “Осієком”

Укрінформ
Футболісти луганського клубу “Зоря” провели черговий товариський матч на зборі в Словенії.

8 липня луганські футболісти провели спаринг із хорватським “Осієком”, якому програли з рахунком 1:4. Про це повідомляє прес-служба ФК “Зоря”.

Голами у поєдинку “Зоря” - “Осієк” відзначилися Єгор Шалфєєв (на 84-й хв) - Дуганджич (6, 18), Сполярич (8), Льопа (36).

Черговий контрольний матч “Зоря” проведе вже завтра, 9 липня. Суперником луганських футболістів стане польський клуб “Шльонськ”.

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Навчально-тренувальний збір луганчан у Словенії триватиме до 12 липня.

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