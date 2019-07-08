Турнір пам’яті Трестіна в Одесі збере боксерів із 16 країн світу
Укрінформ
В Одесі стартує 23-й міжнародний турнір із боксу серед чоловіків, присвячений пам’яті майстра спорту міжнародного класу Семена Трестіна.
Черговий традиційний 23-й міжнародний турніру з боксу серед чоловіків, присвячений пам’яті МСМК СРСР Семена Трестіна, пройде в Одесі 9 — 14 липня. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.
Участь у цьогорічному розіграші змагань візьмуть понад 100 учасників із 16 країн світу: України, Білорусі, Бахрейну, Румунії, Куби, Угорщини, Казахстану, Йорданії, Азербайджану, Ізраїлю, Молдови, Ірландії, Вірменії, Сенегалу.
Змагання проходитимуть в спортивному комплексі Одеської юридичної академії.
Перші поєдинки розпочнуться 9 липня о 15.00, а о 17.00 відбудеться офіційна церемонія відкриття.