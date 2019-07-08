Айнарс Багатскіс очолив чоловічу національну збірну України з баскетболу

Авторитетний латвійський тренер Айнарс Багатскіс підписав контракт на 2 роки з Федерацією баскетболу України.

52-річний фахівець очолив чоловічу національну збірну, яка в листопаді розпочне виступ у кваліфікації Євробаскета-2021. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Також Айнарс Багатскіс став головним тренером віце-чемпіона України столичного баскетбольного клубу “Київ-Баскет”, який зіграє в Лізі чемпіонів. Кияни розпочнуть виступи в першому раунді кваліфікації, де на них чекає боротьба за вихід у другий раунд відбору з чемпіоном Австрії "Капфенбергом".

Айнарс Багатскіс добре відомий українським вболівальникам за роботою в Україні: латвійський фахівець у сезоні-2011/12 очолював “Кривбасбаскет”, а у 2012 - 2014 роках тренував київський “Будівельник”, з яким двічі ставав чемпіоном України. Після українського етапу тренерської кар’єри латвійський фахівець працював у Росії, Туреччині, Ізраїлі та Німеччині.

Також Багатскіс 7 років (2011-2017) очолював чоловічу національну збірну Латвії, яку виводив у фінальні частини чемпіонатів Європи 2011 та 2013 років, а також посів 8 місце на домашньому Євробаскеті-2015.