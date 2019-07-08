Поєдинок із Мартич у Лондоні вимагав великих фізичних сил - Світоліна

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна прокоментували свій дебютний вихід до чвертьфіналу Вімблдона.

Еліна Світоліна, яка в четвертому колі Вімблдона-2019 обіграла 24-у “ракетку” світу Петру Мартич із Хорватії, зокрема, зазначила, що цей матч вимагав великих фізичних сил, але вона добре себе почувала і провела якісний поєдинок.

"Думаю, що в першу чергу я зіграла дуже добре, показала надійний теніс. У Петри почалися труднощі на старті другого сету, цей матч вимагав великих фізичних сил. Ось чому це був важкий поєдинок. Тому я повинна була залишатися сильною ментально і просто боротися. Сьогодні був дуже якісний матч, я відмінно рухалася, мені вдавалося добре відіграти в контратаці, я добре себе почувала.

Це приголомшливо, що я вийшла в чвертьфінал. Я завжди хотіла виступити тут добре, але раніше ніяк не виходило. В цьому ж році я відчуваю себе на траві набагато краще, добре рухаюся, я щаслива, що травма нарешті мене не турбує. Я сподіваюся бути свіжою і готової до свого наступного матчу", - цитує Світоліну БТУ.

Відео коментаря Світоліної після матчу:

On court interview with a happy @ElinaSvitolina after her R16 win at Wimbledon . (Eli is Interviewed by @Babsschett )(📹:Eurosport) pic.twitter.com/gltGL2i1C8 — Elina Svitolina FP✨ (@SvitolinaNL) 8 липня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок Еліна Світоліна (Україна, 8) - Петра Мартич (Хорватія, 24) за вихід до чвертьфіналу Вімблдонського тенісного турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис. фунтів відбувся 8 липня і закінчився з рахунком 6:4, 6:2. В 1/4 фіналу суперницею Світоліної стане переможниця матчу Кароліна Мухова - Кароліна Плішкова.