Ястремська програла у матчі за чвертьфінал Вімблдона-2019

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№35 WTA) поступилася китаянці Шуай Чжан (50) у четвертому раунді Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис. фунтів.

Результат поэдинку на лондонському корті - 4:6, 6:1, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 47 хвилин.

У чвертьфіналі китаянка проведе поєдинок проти переможниці матчу Симона Халеп (Румунія, 7) - Корі Гофф (США, 313).

Раніше у понеділок до 1/4-ї Вімблдона вийшла перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№8 WTA), яка обіграла Петру Мартич (Хорватія, 24). - 6:4, 6:2.