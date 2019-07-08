Футбол: Хачеріді близький до підписання контракту з київським "Динамо"

31-річний український центральний захисник грецького футбольного клубу ПАОК (Салоники) Євген Хачеріді близький до підписання угоди з київським "Динамо".

Гравець упевнений, що продовжить кар'єру в українському клубі і зможе відновити своє реноме після невдалого сезону, повідомляє PAOK Voice.

Контракт Хачеріді належав "Динамо" з 2007-го по 2018-й роки, після чого футболіст перейшов до ПАОКа. Минулого сезону Євген провів за грецький клуб лише 11 матчів у всіх турнірах.

Орієнтовна вартість Хачеріді складає 1,75 млн євро. Його контракт з ПАОКом розрахований до літа 2021 року.