Нова форма футболістів “Берселони” виконана в стилі 1979 року на честь Ла Масії

Нова форма футболістів “Берселони” виконана в стилі 1979 року на честь Ла Масії

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Укрінформ
Каталонський футбольний клуб “Барселона” представив нову форму гравців, в якій вони проводитимуть виїзні матчі в сезоні-2019/20.

Дизайн нової форми виконаний в стилі 1979 року на честь 40-річчя Ла Масії - молодіжної академії “Барселони”. Форма має жовтий колір, а футболка прикрашена діагональною смугою синьо-червоного кольору.

Нову форму каталонці презентували на своїй сторінці в Twitter.

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Раніше “Барселона” представила домашній комплект форми на сезон-2019/20, який виражає прихильність клубу до міста. Дизайн домашнього комплекту натхненний символічним районом Ешампле міста Барселона. Нові футболки вперше за всю історію клубу змінили традиційні вертикальні смуги на шаховий принт. 

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