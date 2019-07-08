Нова форма футболістів “Берселони” виконана в стилі 1979 року на честь Ла Масії

Каталонський футбольний клуб “Барселона” представив нову форму гравців, в якій вони проводитимуть виїзні матчі в сезоні-2019/20.

Дизайн нової форми виконаний в стилі 1979 року на честь 40-річчя Ла Масії - молодіжної академії “Барселони”. Форма має жовтий колір, а футболка прикрашена діагональною смугою синьо-червоного кольору.

Нову форму каталонці презентували на своїй сторінці в Twitter.

👕 @FCBarcelona away kit 19/20

💛 The return of an iconic football classic to commemorate La Masia 40 years

🔵🔴 pic.twitter.com/0nn96cD8fF — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 липня 2019 р.

Раніше “Барселона” представила домашній комплект форми на сезон-2019/20, який виражає прихильність клубу до міста. Дизайн домашнього комплекту натхненний символічним районом Ешампле міста Барселона. Нові футболки вперше за всю історію клубу змінили традиційні вертикальні смуги на шаховий принт.