Алвес став кращим гравцем Кубка Америки-2019 і рекордсменом за кількістю титулів

Захисник футбольної збірної Бразилії Дані Алвес визнаний кращим гравцем Копа Америка-2019.

36-річний бразилський футболіст Дані Алвес став кращим гравцем Копа Америка-2019, відігравши всі 6 матчів на турнірі та забивши 1 м’яч. Про це повідомляє Sport Arena.

Дані Алвес також став рекордсменом за кількістю титулів. У фіналі Копа Америка-2019 збірна Бразилії перемогла команду Перу (3:1), завдяки чому Дані Алвес оновив рекорд за кількістю виграних трофеїв — 40. Разом зі збірною Бразилії він двічі ставав переможцем Копа Америка. Також захисник тричі вигравав Лігу чемпіонів і двічі Кубок УЄФА.

Кращим воротарем турніру визнано бразильця Алісона. Голкіпер “Ліверпуля” за 6 матчів на турнірі пропустив лише 1 м’яч. Єдиний м'яч у його ворота забив форвард збірної Перу Паоло Герреро, реалізувавши пенальті.

Кращим бомбардиром Копа Америка-2019 став ще один гравець збірної Бразилії - Евертон. Форвард забив 3 м’ячі і зробив 1 результативну передачу. Також тричі відзначився і перуанець Герреро.

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Як повідомляв Укрінформ, футболісти збірної Бразилії стали переможцями Кубка Америки-2019. У фіналі головного футбольного турніру серед південноамериканських команд національна збірна Бразилії на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро" з рахунком 3:1 перемогла команду Перу. Бразильці вперше за 12 років і удев'яте в історії виграли Кубок Америки. Найчастіше на континенті перемагали лише Уругвай (15 разів) і Аргентина (14).

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