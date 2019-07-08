Футбол: форвард збірної України Ольга Овдійчук підписала контракт із "Атлетико"

Нападник національної жіночої збірної України та харківського футбольного клубу "Житлобуд-1" Ольга Овдійчук підписала контракт із мадридським “Атлетико”.

У першому своєму інтерв’ю клубній пресі Ольга Овдійчук зазначила, що перехід до іспанського "Атлетико" є для неї великим кроком уперед.

“Це великий крок уперед для мене — грати в іспанській лізі й особливо в “Атлетико” (Мадрид). Я дуже пишаюся тим, що можу захищати кольори цього великого клубу. Я здобула всі можливі титули у своїй країні й тепер хочу продовжувати зростати тут. Я можу грати на різних позиціях. Дуже подобається гра в атаці, хоча можу і у захисті. Головна ж моя мета — забивати м'ячі” — цитує Овдійчук пресслужба УАФ.

Нагадаємо, минулого сезону вихованка костопільського футболу Ольга Овдійчук стала кращим бомбардиром та здобула звання чемпіона України та володаря Кубка України.

Футбольний клуб “Атлетико” є чинним чемпіоном Іспанії серед жіночих команд.

Фото: atleticodemadrid.com