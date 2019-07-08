“Зоря” відмінила контрольний матч проти “Пролетера” і зіграє з “Осієком”

Луганський футбольний клуб “Зоря” скасував контрольний поєдинок із сербським “Пролетером”, який мав відбутися 7 липня.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з погодними умовами, а саме сильним ураганом, дощем і грозою, повідомляє пресслужба ФК “Зоря”.

Замість цієї зустрічі 8 липня луганчани проведуть спаринг із хорватським “Осієком”, який розпочнеться о 13.00.

“Осієк” за підсумками минулого сезону посів 3 місце в футбольному чемпіонаті Хорватії, пропустивши вперед загребське “Динамо” і “Рієку”.

Нагадаємо, 4 липня футболісти луганського клубу “Зоря” внічию провели другий спаринг на тренувальному зборі в Словенії. Поєдинок “Зоря” (Луганськ) - “Хайдук” (Хорватія) закінчився з рахунком 1:1. А перший товариський матч “Зоря” провела 1 липня проти німецької “Шкендії” - 3:0.

Навчально-тренувальний збір луганчан у Словенії триватиме до 12 липня. Усього команда планує провести 5 контрольних матчів.