“Олександрія” внічию провела заключний спаринг на зборі в Нідерландах

Футболісти клубу “Олександрія” завершили навчально-тренувальний збір у Нідерландах контрольним поєдинком із бельгійським “Стандадом”.

Поєдинок “Олександрія” – “Стандард (Льєж) відбувся 6 липня на футбольному полі спортивного клубу “Ірене” з міста Тегелен і завершився з рахунком 2:2. Про це повідомляє прес-служба ФК “Олександрія”.

Голами відзначилися Олексій Довгий (на 18-й хв), Максим Третьяков (34) – Мехді Карсела-Гонсалес (12), Максім Лестьєнн (64).

Відео кращих моментів матчу:

В неділю, 7 липня, футболісти “Олександрії” вирушили додому.