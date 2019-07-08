У Луцьку завершився командний ЧЄ-2019 із легкоатлетичного багатоборства

У Луцьку завершився командний чемпіонат Європи з легкоатлетичного багатоборства (Суперліга).

На змаганнях у Луцьку зібралися 8 найсильніших команд континенту, серед яких і минулорічний переможець — збірна України. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Переможець Суперліги командного чемпіонату Європи з легкоатлетичного багатоборства визначився після змагань з бігу на 1500 м у десятиборців. Фініш Віталія Жука виявився найстрімкішим і саме він став переможцем у змаганнях з десятиборства - 8237 очок. Другим став естонець Майкел Уйбо - 8181 очко, третім - іспанець Хорхе Уренья (8073).

У командному заліку перемогла збірна Естонії. Другими стали білоруси, третіми - Велика Британія і Північна Ірландія.

Україна зупинилася в кроці від п’єдесталу - сильнішими виявилися британці.

Зазначимо, що Дар'я Слобода на змаганнях в Луцьку досить рівно пройшла всі види і встановила особистий рекорд з семиборства - 6165 очок, а також перемогла в індивідуальному заліку.