Всесвітня Універсіада: у Неаполі сьогодні розіграють 17 комплектів медалей

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) у понеділок, 8 липня, розіграють 17 комплектів нагород у шести видах спорту.

У п'ятий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери в стрибках у воду, фехтуванні, кульовій стрільбі, тхеквондо, легкій атлетиці та плаванні, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікаційні змагання продовжать представники баскетболу, волейболу, настільного тенісу, водного поло, футболу, вітрильного спорту і тенісу.

За чотири дні в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 38 країн. В активі збірної України поки одна бронзова медаль дзюдоїстки Анни Антикало і 32-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.

До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.

Медальний залік:

Японія - 19 ("золото"), 11 ("срібло"), 10 ("бронза")

США - 11, 5, 7

Китай - 11, 4, 0

Росія - 8, 15, 20

Республіка Корея - 6, 7, 9

Італія - ​​4, 8, 12

Китайський Тайбей - 4, 5, 3

Мексика - 3, 3, 2

ПАР - 3, 1, 0

Франція - 2, 5, 4

Чехія - 2, 0, 0

Іран - 1, 2, 3

Казахстан - 1, 2, 1

Велика Британія - 1, 1, 2

Словаччина - 1, 1, 2

Азербайджан - 1, 1, 1

Австрія - 1, 1, 0

Австралія - ​​1, 1, 0

Польща - 1, 0, 1

Молдова - 1, 0, 1

Вірменія - 1, 0, 0

Швеція - 1, 0, 0

Німеччина - 0, 4, 3

Бразилія - ​​0, 1, 4

Білорусь - 0, 1, 1

Індія - 0, 1, 1

Грузія - 0, 1, 1

Голландія - 0, 1, 1

Узбекистан - 0, 0, 4

Туреччина - 0, 0, 4

Румунія - 0, 0, 2

Україна - 0, 0, 1

Канада - 0, 0, 1

Ізраїль - 0, 0, 1

Угорщина - 0, 0, 1

Монголія - ​​0, 0, 1

КНДР - 0, 0, 1

Іспанія - 0, 0, 1.