Всесвітня Універсіада: у Неаполі сьогодні розіграють 17 комплектів медалей
У п'ятий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери в стрибках у воду, фехтуванні, кульовій стрільбі, тхеквондо, легкій атлетиці та плаванні, повідомляє Укрінформ.
Кваліфікаційні змагання продовжать представники баскетболу, волейболу, настільного тенісу, водного поло, футболу, вітрильного спорту і тенісу.
За чотири дні в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 38 країн. В активі збірної України поки одна бронзова медаль дзюдоїстки Анни Антикало і 32-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.
До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.
Медальний залік:
Японія - 19 ("золото"), 11 ("срібло"), 10 ("бронза")
США - 11, 5, 7
Китай - 11, 4, 0
Росія - 8, 15, 20
Республіка Корея - 6, 7, 9
Італія - 4, 8, 12
Китайський Тайбей - 4, 5, 3
Мексика - 3, 3, 2
ПАР - 3, 1, 0
Франція - 2, 5, 4
Чехія - 2, 0, 0
Іран - 1, 2, 3
Казахстан - 1, 2, 1
Велика Британія - 1, 1, 2
Словаччина - 1, 1, 2
Азербайджан - 1, 1, 1
Австрія - 1, 1, 0
Австралія - 1, 1, 0
Польща - 1, 0, 1
Молдова - 1, 0, 1
Вірменія - 1, 0, 0
Швеція - 1, 0, 0
Німеччина - 0, 4, 3
Бразилія - 0, 1, 4
Білорусь - 0, 1, 1
Індія - 0, 1, 1
Грузія - 0, 1, 1
Голландія - 0, 1, 1
Узбекистан - 0, 0, 4
Туреччина - 0, 0, 4
Румунія - 0, 0, 2
Україна - 0, 0, 1
Канада - 0, 0, 1
Ізраїль - 0, 0, 1
Угорщина - 0, 0, 1
Монголія - 0, 0, 1
КНДР - 0, 0, 1
Іспанія - 0, 0, 1.