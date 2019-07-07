Збірна США виграла жіночий чемпіонат світу-2019 з футболу

У Франції завершився 8-й чемпіонат світу з футболу серед жінок.

У фіналі збірна США з рахунком 2:0 переграла команду Голландії, повідомляє Укрінформ.

Перемогу американкам в Ліоні у присутності майже 58 тисяч глядачів принесли голи Меган Рапіну (61-а хвилина, з пенальті) і Роуз Лавелль (69).

Для збірної США це 4-й Кубок світу.

Бронзовим призером чемпіонату світу стала команда Швеції, яка днем раніше у матчі за 3-тє місце взяла гору над збірною Англії (2:1).