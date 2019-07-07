Данський футбольний форвард "Динамо" Дуелунд розпочав тренування в Австрії

Данський півзахисник київського "Динамо" прибув на збір команди до Австрії і розпочав тренування з віце-чемпіонами України.

Гравець зауважив, що він повністю відновився після важкої травми щиколотки, повідомляє прес-слудба ФК "Динамо".

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"У мене все добре. Я щасливий повернутися до команди і не можу дочекатися, коли візьму участь в іграх. Мої кістки також в повному порядку, тому я дивлюся лише вперед. Особисто для мене найважливіше - виграти чемпіонат України, випередивши "Шахтар". Це головний пріоритет для мене і це те, про що я зараз думаю. Звичайно, крім чемпіонату, у нас є й інші турніри. Для початку, нам потрібно кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Якщо не вдасться - в Лігу Європи. Але незалежно від того, де ми гратимемо, необхідно досягати високих результатів. У нас хороша команда і нам під силу грати проти найсильніших клубів світу", - заявив нападник.