Ф'юрі підтвердив підписання контракту на боксерський матч-реванш з Вайлдером

Британський боксер-суперважковаговик Тайсон Ф'юрі підтвердив, що існує угода про бій-реванш з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Поєдинок відбудеться 22 лютого 2020 року, повідомляє британське видання The Sun.

"Цього разу я не буду боксером, який до бою три роки не був на рингу і зловживав алкоголем. Цього разу я просто нокаутую його", - заявив Ф'юрі.

Промоутер британця Боб Арум заявив, що Вайлдер в другому поєдинку не протримається проти Ф'єрі навіть п'ять раундів.

Фото: Getty Images.