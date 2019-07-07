Ф'юрі підтвердив підписання контракту на боксерський матч-реванш з Вайлдером
Укрінформ
Британський боксер-суперважковаговик Тайсон Ф'юрі підтвердив, що існує угода про бій-реванш з американцем Деонтеєм Вайлдером.
Поєдинок відбудеться 22 лютого 2020 року, повідомляє британське видання The Sun.
"Цього разу я не буду боксером, який до бою три роки не був на рингу і зловживав алкоголем. Цього разу я просто нокаутую його", - заявив Ф'юрі.
Промоутер британця Боб Арум заявив, що Вайлдер в другому поєдинку не протримається проти Ф'єрі навіть п'ять раундів.
Фото: Getty Images.