"Малага" зробила пропозицію по футболісту "Шахтаря" Бланко-Лещуку

Аргентинський футбольний форвард донецького "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещук може знову опинитися в Іспанії.

Клуб "Малага" зацікавлений у повторній оренді 27-річного гравця, у свою чергу чемпіон України наполягає виключно на викупі футболіста, повідомляє XSport із посиланням на іспанські ЗМІ.

Попри малу кількість забитих м'ячів у футболці "анчоусів", "Малага" задоволена виступами аргентинця.

Чинна угода Бланко-Лещука з "оранжево-чорними" закінчується наступного літа. Футболіст оцінюється в 1,8 млн євро.

Після повернення з Іспанії гравець уперше забив за "Шахтар" з квітня 2018-го.