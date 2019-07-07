Українець Михайлюк став найрезультативнішим у матчі Літньої ліги НБА

Захисник національної баскетбольної збірної України Святослав Михайлюк став найкращим у матчі Літньої ліги НБА та допоміг "Детройту" перемогти "Портленд" - 93:73.

За 25 хвилин на майданчику наш баскетболіст набрав 18 очок, зробив 3 підбирання, 4 передачі та 1 перехоплення, повідомляє прес-служба ФБУ.

У іншому поєдинку Літньої ліги НБА "Вашингтон" українця Іссуфа Санона переміг "Нью-Орлеан" – 84:79.

Санон за 8 хвилин очок не набрав, зробив 1 підбирання у захисті.